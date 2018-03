Insinuazione al passivo bond subordinati banche venete

Lettera

8 marzo 2018 0:00

Sono possessore di un'obbligazione Veneto Banca codice IT0004241078 con scadenza del 21/06/2017 di cui il governo, a pochi giorni dalla scadenza, sospese il rimborso. Questo bond, tra i vari decreti legge e leggi, abrogate, modificate, ed approvate, è rimasto di competenza e da rimborsare dalla banca fallita oppure deve essere rimborsato interamente da INTESA SAN PAOLO che è la parte che ha acquistato alcune attività e passività dalla banca veneta?



Risposta:

Intesa Sanpaolo ha comprato, si fa per dire, solo gli attivi validi e non risponde dei debiti e in generale non risponde del passato riguardo azioni ed obbligazioni.

Occorre pertanto che le obbligazioni siano ammesse al passivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa.