sanzioni bollo auto (errore dell'aci)

11 aprile 2018 0:00

Spett.le Staff ADUC,

sono un socio sostenitore anche se vedo che ancora non vi risulta pur avendo effettuato il bonifico da diversi giorni. Vi chiedo di verificare e volermi cortesemente rispondere con urgenza. Sono residente in Toscana e primo intestatario dell'auto che è di mio figlio, residente in Emilia) ed ho scoperto che l'ACI di Ferrara - dove mio figlio, semplicemente consegnando il libretto auto all'impiegato ACI,ha pagato il bollo 2017 e poi 2018 - aveva riferito tali pagamenti all'Emilia anziché alla Toscana (residenza mia quale primo intestatario); Ho fatto la domanda e i pagamenti sono stati trasferiti alla Toscana ma mi richiedono di pagare - oltre alla differenza di importi - anche gli interessi e la sanzione del trenta per cento essendo passato un anno per il bollo 2017. E' giusto addossare a me le spese per un errore dell'ACI?

Come posso fare per evitarlo?

Avrei un'altra domanda: dovendo mio figlio trasferirsi in Germania per lavoro (militare) e dovendo radiare l'auto in Italia per reimmatricolarla in quello Stato, abbiamo diritto al rimborso della parte di Bollo auto 2018 non "usufruita" e cosa bisogna fare per questo?

Grazie per la vostra consueta velocità e cortesia.

cordiali saluti.

Franco, da Grosseto (GR)



Risposta:

1-a quanto scrive, sembra che l'errore sia stato commesso dall'ACI dell'Emilia per cui può opporsi alla sanzione di mora spiegando l'acceduto in una lettera a/r.

2- I proprietari di veicoli hanno la possibilità di richiedere la restituzione dell'importo erroneamente pagato per la tassa automobilistica qualora ricadano della cause specifiche.

In caso di pagamento doppio o eccessivo della tassa, vi è il rimborso totale del bollo mentre in caso di furto, demolizione o esportazione definitiva all'estero del veicolo, è riconosciuto un rimborso frazionato, ossia, solo per la parte di tassa versata che non è stata fruita.

L'importo rimborsabile è calcolato in dodicesimi, a partire dal mese da cui si è verificato l’evento annotato al PRA fino a quello di scadenza del versamento in corso di validità mentre non è possibile procedere al rimborso se il suddetto evento si è verificato nell’ultimo mese di validità del pagamento.

Come viene effettuato il rimborso? Tramite bonifico bancario o postale indicato dal richiedente nell'apposita istanza di rimborso.