Esenzione ticket

Lettera

5 aprile 2018 0:00

Buongiorno,

vorrei sapere se per la Regione Veneto l'esenzione ticket, comprende, oltre ad essere disoccupati e senza reddito, oltre a dover calcolare la rendita catastale della casa di proprietà, si devono calcolare anche i risparmi che si hanno in banca o in posta? Ho letto nel sito della Regione Veneto che sono esclusi ma vorrei esserne certa. Mi sembra che ogni regione ha delle regole leggermente diverse.

Grazie mille.

Cristina, da Verona (VR)



Risposta:

per valutare se si ha diritto o meno all'esenzione occorre, come indicato dalla Regione Veneto, far riferimento al reddito complessivo.

Il reddito complessivo è la somma di tutti i redditi conseguiti nell'anno quindi è costituito dal reddito di lavoro dipendente, da quello dei fabbricati, da quello dei terreni, dai redditi assimilati al lavoro dipendente e da altri che non rientrano in nessuna di queste categoria.

Conseguentemente non occorre e non si deve far riferimenti ai propri risparmi.