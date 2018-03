Lettera

26 marzo 2018 0:00

Ho un glaucoma bilaterale da più di 30 anni,probabilmente ereditario;vorrei sapere se il S.S.N.lo riconosce trattabile con derivati della Marijuana, se se sì chi può prescriverlo?cordiali saluti.Santo, da Villanuova Sul Clisi (BS)si', può essere prescritto per il trattamento del glaucoma anche dal suo medico di base, purché segua le seguenti direttive:Per maggiori dettagli e per quanto riguarda la rimborsabilità, il medico si può rivolgere alla propria Regione, o alla ASL territorialmente competente, per conoscere le modalità di erogazione di tali medicinali e le modalità di applicazione delle leggi regionali per l’utilizzo nell’ambito del SSR ove queste leggi siano state emanate.Le Regioni che ad oggi ci risultano aver emanato leggi regionali in materia di erogazione di “farmaci cannabinoidi” sono: Puglia, Toscana, Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Marche, Abruzzo, Umbria, Sicilia, Basilicata, Emilia Romagna, Piemonte, Campania, Lazio.