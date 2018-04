Lettera

25 aprile 2018 0:00

Buongiorno, mi trovo in una situazione paradossale con la mia auto, acquistata usata questa estate. L'auto era registrata in un'altra regione con il precedente proprietario, quindi ho fatto richiesta per lo spostamento di regione per pagare il bollo in Lombardia, dove è la mia residenza. A 6 mesi non so più dove sbattere la testa: al numero preposto mi dicono che lo spostamento è in corso, che riceverò comunicazione, ma l'auto continua a risultare in altra regione e quindi non ho modo di pagare il bollo, che a questo punto è in ritardo. Quindi: posso rifiutarmi di pagare la mora quando la situazione verrà sbloccata? In che modo? Come mi posso proteggere in caso mi fermino i vigili? La situazione non dipende certo da me, ma l'auto mi serve per lavorare.Rossella, da Milano (MI)per evitare sanzioni da ritardo e multe per mancato pagamento del bollo, non resta che circolare con la richiesta di spostamento nella regione Lombardia.Inoltre può inviare un sollecito o messa in mora alla regione di provenienza.Si faccia valere con una lettera raccomandata A/R o PEC di messa in mora: