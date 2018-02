isee disabili gravissimi

12 febbraio 2018 0:00

Sono il genitore di un bambino disabile gravissimo vivo in Sicilia da poco ho rifatto la domanda per avere un sussidio dalla regione e mi hanno chiesto l'isee del 2016 a cosa devo fare riferimento.

Mi scuso e ringrazio anticipatamente.

Giacinto, da Barcellona Pozzo Di Gotto (ME)



Risposta:

trova qui le informazioni del caso: https://sosonline.aduc.it/scheda/nuovo+isee+tipi+ottenimento+funzioni_22774.php