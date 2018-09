Lettera

10 settembre 2018 0:00

Buonasera, ho ricevuto per posta ordinaria un paio di comunicazioni da parte della Rai Firenze ( io scrivo dalla Toscana) che mi chiede il pagamento del canone speciale della Rai. Io ho un abitazione di proprietà dove vivo,denominata come agriturismo, in alcuni periodi dell'anno affitto, (ualche mese in estate) la tv si trova nella sala principale.Ora mi si chiede di pagare questo canone speciale, l'importo è di 407 eur. Mi sembra un furto. Allo stesso tempo non voglio incorrere ne in sanzioni ne avere altri problemi. Come devo comportarmi? Devo per forza pagare una cifra esosa in questo modo?Già pago il canone ordinario in bolletta. e a dirla tutta la rai nemmeno si vede. Sarei tentata a togliere la tv Ad anno nuovo vorrei chiudere la partita iva, vorrei continuare a affittare la casa se ho richieste solo qualche mese in estate.Ho bisogno di un consiglio.In attesa di una risposta, saluto cordialmente.Elisabetta, dalla provincia di GRla richiesta è legittima poiché lei esercita un'attività commerciale e non usa la tv solo per se stessa. L'alternativa è non avere tv. Qui il settore specifico sul canone Rai: http://tlc.aduc.it/rai/