Lettera

22 aprile 2018 0:00

In data 21/04/2018, prendendo l'autostrada per tornare a casa, allo sportello automatico self-service del casello di Civitanova Marche, mi sono stati addebitati erroneamente 29.80 €, per la tratta Cesena Nord - Civitanova Marche calcolando il mio veicolo come Classe 5. Il mio è un veicolo di classe A, essendo una MiTo targata xxxxxx; difatti all'andata ho pagato 12.30 €. Richiedo la vosta assistenza per il rimborso dei 17.50 €.In allegato metto foto della ricevuta del casello.Grazie.Oscar, da Torre San Patrizio (FM)la nostra assistenza su una questione del genere crediamo non sia economicamente conveniente, visto che il servizio avrebbe un costo di qualche decina di euro, e quindi oltre la sua pretesa di rimborso.Il nostro consiglio, invece, potendo fare da se', e' quello di inviare richiesta di rimborso tramite raccomandata A/R di diffida all'ente gestore, allegando tutta la documentazione del caso: