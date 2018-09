disinfestazione vespe

Lettera

13 settembre 2018 0:00

buongiorno,

mi chiamo annamaria e abito in provincia di monza. ho un appartamento in affitto da 4 anni.

il 24/08 la mia inquilina ritorna dalla sua vacanza e trova in casa delle vespe tra la zanzariera e la finestra della cucina.

mi ha chiamata sul cellulare in vacanza, le ho dato il numero dell'amministratore ma era in ferie, io purtroppo non sono riuscita a fare nulla dal momento in cui ero in puglia.

l'inquilino si è informata e mi ha detto che la disinfestazione delle vespe sarebbe costa € 80,00

ieri 11/09 mi dice che ha nuovamente delle vespe in casa.

le ho detto dammi la fattura che vada dall'amministratore e chiedo di uscire per fare altra disinfestazione dal momento in cui sono sul tetto.

noto che la fattura non era piu' di 80.00€ ma di 300,00€

in definitiva mi chiedo indipendentemente dal prezzo a chi spetta questa fattura?

a disposizione per qualsiasi informazione, attendo per favore una gentile risposta.

Annamaria, dalla provincia di LO



Risposta:

la questione è molto controversa.

Alcuni sostengono che le spese spettino al conduttore altri al locatore.

In questo caso, a nostro parere, la spesa spetterebbe al conduttore.

La cosa migliore, tuttavia, sarebbe quella di suddividere le spese