Lettera

19 aprile 2018 0:00

Salve, mia madre (80 anni) ha disdetto un'utenza telefonica fissa+adsl alla casa di montagna in zona terremotata nelle Marche dove non va più causa terremoto.Il servizio clienti wind ci ha detto di inviare una semplice comunicazione, fatta il 6/12/2017. abbiamo ricevuto un'altra bolletta (che abbiamo pagato), abbiamo richiamato e ci hanno detto che non andava bene la prima disdettaperchè mancava la dicitura "non passaggio ad altro utente", fatta nuova comunicazione specificando questo mancato passaggio ad altro utente (disdico la linea del tutto).Ed ora arriva una nuova fattura come se il telefono fosse attiva.Ci ha chiamato un arrogante personaggio dicendo che mamma avrebbe dovuto inviare la disdetta usando il modulo online.Cosa devo fare?Grazie.Allego lettere di disdetta inviateMaurizia, da Roma (RM)il nostro consiglio è quello di inviare una pec o una raccomandata a/r, indirizzata alla sede legale della compagnia, in cui provvederà a contestare la bolletta alla luce delle disdette effettuate.Abbia cura di precisare che avete seguito le indicazioni fornite e che la volontà di cessare il rapporto è comunque chiaraNel caso di mancata o inconferente risposta Le consigliamo di rivolgersi al Corecom, competente sul territorio ove è posta l'utenza, compilando il Formulario Ug e allegando tutto il materiale in suo possesso.