Aliquote acqua Liguria Ponente

Lettera

4 maggio 2018 0:00

Buongiorno, nella mia zona è stata recapitata la bolletta dell acqua relativa a 6 trimestri da Ponente Acque. Questo ente ha sostituito la gestione comunale da Borgio Verezzi a Laigueglia (per la provincia di Savona). Guardando le aliquote su cui sono stati fatti i calcoli mi sorgono questi dubbi:

1. le voci in questa bolletta sono

Consumo acqua - scarico fognatura - scarico depurazione - addizionale UI1 - spese forf. elaborazione e notifica - quota fissa, è corretto addebitare tutte queste voci?

2.Come vengono calcolate le aliquote delle varie voci? C è un massimo applicabile?

3.Esiste un organo specifico per l'acqua che la tuteli come bene pubblico e che tuteli i consumatori finali?

In attesa di un vs gentile riscontro porgo cordiali saluti.

Valentina, da Borgio Verezzi (SV)



Risposta:

sul sito www. gestioneacqua.it gestito dall'ARERA vi è il link "come leggere la bolletta" e le aliquote applicate; vi troverà tutte le voci da lei elencate e presenti nella bolletta.

L'organo specifico pubblico che stabilisce le tariffe è l'ARERA.