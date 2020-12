Lettera

14 dicembre 2020 0:00

Buonasera, circa due settimane scorse, presso la mia abitazione in Calabria, tra l' altro zona rossa causa covid19, mi è stata depotenziata la fornitura di energia elettrica dal servizio elettrico nazionale codice cliente xxxxx intestato a me, telefonando al numero verde mi è stato comunicato verbalmente che ero moroso, ho riferito che non ero a conoscenza di una fattura scaduta perchè mai pervenuta e che non ho mai ricevuto la raccomandata (unico invio) per avviso di mora. nel giro di poche ore ho saldato la fattura scaduta, da pochi giorni ho ricevuto la fattura successiva con un addebito di 60,00 euro in più per ripristino fornitura. Ho provato a chiarire con il fornitore per mancata ricezione raccomandata ma non ci sono versi devo pagare perchè queste sono le condizioni. Chiederei cortesemente un consiglio oppure il vostro intervento in questa situazione come tanti consumatori potrebbero trovarsi nella stessa situazione, credo che sia per il fornitore chiedere delucidazioni a poste italiane e farsi risarcire tale cifra per mancata consegna della raccomandata, non credo sia compito del consumatore pagare per intero la fattura e poi riavvalersi sulle poste italiane per la cifra di 60,00 come consigliato dal numero verde del servizio elettrico nazionale. In attesa di un vostro riscontro in merito alla presente porgo i miei salutiFrancesco (IT)ci spiace, ma anche noi, visti gli importi bassi, le consigliamo di pagare e di rivalersi, altrimenti corre il rischio distacco del servizio con altrettanta trafila come quella che purtroppo sta passando. Se loro hanno spedito la raccomandata per avvisarla del distacco per morosità e le Poste non l'hanno consegnata, non è un problema di Enel ma delle Poste. Verifichi quindi cosa è accaduto. Se la raccomandata non è stata inviata, questo cio' che dovrebbe fare, nell'ordine:1. inviare un'intimazione al gestore con raccomandata a/r chiedendo eventualmente anche i danni:2. se alla lettera riceve risposta negativa oppure non riceve risposta alcuna entro 50 giorni, fare un tentativo di conciliazione presso l'Autorita' dell'energia Arera (ex Aeegsi):3. se neanche la conciliazione va a buon fine, si potra' fare causa presso il proprio giudice di pace, anche senza avvocato per importi inferiori a 1.100 Euro:Se invece la raccomandata non è stata consegnata dalle Poste, gli importi per il riallaccio sono dovuti, ma per il disservizio faccia una segnalazione allo sportello del Garante della concorrenza e del mercato: http://www.agcm.it/competenze/tutela-del-consumatore/come-segnalare