Lettera

10 gennaio 2020 0:00

Buongiorno,il Comune di Milano mi ha inviato un'ingiunzione di pagamento per un verbale del 2012 mai notificato.Sul portale "multe" del Comune infatti per il suddetto verbale non è disponibile la cartolina di notifica. Inoltre nel 2014 a seguito di avviso bonario (giunto ben oltre i tempi di legge, data la mancata notifica del verbale) ci eravamo recati al comando della Polizia Locale di Via Friuli chiedendo di esibire la cartolina, loro stessi avevano ammesso di non esserne in possesso. Avevano aggiunto inoltre che se fosse arrivata l'ingiunzione avremmo potuto impugnarla.Vedo che è possibile procedere sia per "autotutela", sia per "opposizione". Checosa consigliate di fare e come?GrazieEdoardo, dalla provincia di MIproceda per autotutela con la documentazione del caso (sarebbe meglio quella cartacea: relata di notifica), ma faccia attenzione alla scadenza dei termini per presentare ricorso formale al giudice di pace (lasci stare il prefetto, ché in casi del genere respinge e la multa raddoppia): 30 giorni dalla notifica, e qui è proprio necessaria la relata di notifica.Qui il modulo per eventualmente fare ricorso: