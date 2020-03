Uffici comunali chiusi

Lettera

12 marzo 2020 0:00

Buongiorno

Scrivo dalla regione Lazio e dal comune di Poggio mirteto (Ri).

Capisco che il momento è difficile e da cittadina civile seguo le indicazioni, pur se spesso sono poco chiare..ma forse questo dipende anche da questa emergenza che è nuova per tutti...però vorrei che le istituzioni seguissero allo stesso modo le indicazioni del governo...vi domando è corretto che un comune chiuda tutti gli uffici al pubblico? Io ho letto tutto il decreto e non ho trovato niente a riguardo, anzi ho letto che gli uffici pubblici devono restare aperti,così come ho letto sul sito della regione Lazio... siccome al di là dell'emergenza la vita lavorativa, con tutte le precauzioni ma continua e io ho bisogno di iniziare una pratica all'ufficio tecnico mi pare assurdo chiudere gli uffici e senza poi che mi abbiano saputo dire quando riaprono, li ho chiamati al telefono...e ripeto non trovo traccia di questo provvedimento e molti altri comuni so che sono aperti...quindi ogni comune sceglie autonomamente???? Non mi sembra previsto nelle direttive...e se non è giusto come posso far si che questa iniziativa di chiudere tutti gli uffici del comune sia in qualche modo annullata o comunque presa in visione ? Perché l'ho fatto presente al comune ma mi hanno risposto che queste sono le direttive e mi hanno liquidato...Grazie

Patrizia, dalla provincia di RI



Risposta:

consigliamo di far presente la situazione al Prefetto, magari con una raccomandata A/R