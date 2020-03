Lettera

3 marzo 2020 0:00

Buongiorno, il 22 febbraio scorso ho acquistato per mio figlio un paio di scarpe Mizuno Morelia Neo II MD al prezzo di 135 euro. Ho acquistato la scarpe nel negozio "Officine Sportive" di Siena. Mio figlio ha usato le scarpe per il primo allenamento di circa un'ora e mezza il giorno 25 febbraio. AL termine dell'allenamento la tomaia della scarpa sinistra (mio figlio non è mancino) è risultata scollata dalla suola nella parte anteriore. Il giorno successivo ho riportato le scarpe al negoziante chiedendo la sostituzione. Mi hanno proposto di farle rincollare o cucire dal loro calzolaio ma non le hanno volute sostituire perchè, a parer loro, la scollatura era lieve. Di fronte alle mie rimostranze mi hanno consigliato di far usare le scarpe a mio figlio e di riportarle in negozio dopo un mese per valutare la situazione.Dopo altri due allenamenti ed una partita, le condizioni delle scarpe sono pessime, considerando che sono state acquistate 8 giorni fa e che sono state usate per un totale di 3 allenamenti e di una partita. Entrambe le scarpe mostrano scollature in più punti (sia nella parte anteriore che nella parte laterale) e zone di usura della pelle. Vista la velocità con cui si rovinano penso che nel giro di due-tre settimane saranno da buttare e non mi sembra giusto vista la cifra che sono costate. Con altre marche non era mai accaduto un deterioramento così rapido dovuto al normale uso. Alla luce di questo, ho diritto alla sostituzione?Grazie in anticipo per l'attenzioneCordiali salutiStefania, dalla provincia di SIla legge dice che lei ha diritto a riparazione, sostituzione o resa dei soldi, mettendosi d'accordo col commerciante per la soluzione migliore... dove, ovviamente, la riparazione vale la pena se la scarpa torna come nuova.Qui la nostra scheda pratica sulla garanzia legale: