RSA quota sanitaria e sociale

Lettera

19 dicembre 2020 0:00

Gentilissimi,

Mia mamma, disabile, è ricoverata presso una struttura RP in Liguria in regime privatistico ed ha pagato come da tariffario 65 euro al giorno.

Da pochi giorni è entrata in convenzione e mi è stato inviato formale decreto ASL ove questa riconosce direttamente alla struttura la quota sanitaria per 29,14 Euro dal giorno. A tal punto la struttura provvede al nuovo contratto con lo scrivente, ma la riduzione è di soli 10 Euro al giorno.

È possibile?

Grazie per l'attenzione

Omar, dalla provincia di SV



Risposta:

c'è qualcosa che non torna. Chieda formalmente e per iscritto chiarimenti sia alla struttura che alla Asl.