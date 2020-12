rifiuti e cassonetti distanti

Lettera

31 dicembre 2020 0:00

Abito in una via principale dove avevamo tutti i cassonetti per la raccolta differenziata. Questi in un anno sono stati spostati a destra e sinistra sempre lontani 200, 250 mt dalla nostra abitazione.. La vigilia di Natale sono scomparsi (lasciando solo quello per l'umido). Un cartello dice " GLI UTENTI POSSONO CONFERIRE I RIFIUTI PRESSO L ISOLA DI VIA.....E VIA...... Queste vie sono a 500 mt. da casa. Ora con l emergenza neve e l'età 80 anni, non è possibile nè a me nè ad altri residenti, fare a piedi tanta strada con i sacchetti in mano. Né ora in inverno né d 'estate. Chiedo se c' un regolamento che detta ogni qanti metri devono essere messi i cassonetti ecologici. Altrimenti cosa devo fare?. Grazie infinite per il sempre valido e gentile aiuto.

Annamaria, dalla provincia di VI



Risposta:

non ci sono norme nazionali in merito, ma specifiche disposizioni del suo Comune (legga in particolare il Regolamento comunale sui rifiuti). Senta quindi l'azienda dei rifiuti e, nel caso, lo specifico assessorato. In mancanza di non considerazione, si rivolga al difensore civico regionale: https://www.regione.veneto.it/web/rete-degli-urp-del-veneto/garante-diritti-persona