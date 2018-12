Richiesta di disconoscimento accolta

30 dicembre 2018

Salve, dopo fax e PEC inviata al gestore, e come mi avete consigliato denuncia alla Polizia postale, denuncia all'agcom,e segnalazione all'Arera, il 24 dicembre 2018 mi è arrivata PEC dal gestore che accoglieva la richiesta di disconoscimento, per questo procederanno a ripristinare i miei contratti con il precedente Venditore, senza oneri e spese in data 31 gennaio 2019. Mi comunicano che non dovrò pagare le fatture relative al periodo in cui le forniture sono rimaste attive con loro, 01.12.2018/31.01.201, come previsto dall'art.66_ del Codice del consumo. Tuttavia, si riservano la possibilità di poter richiedere il pagamento di detti importi, che costituiscono rimborso dei costi da noi sostenuti in merito ai servizi comunque forniti, all'esisto del contenzioso proposto da Enel Energia spa avanti al TAR del Lazio, riguardante la corretta interpretazione della norma richiamata. Cosa devo pagare, oltre f24 con la rata del canone della TV e basta? E con le altre denunce cosa devo fare? Noi non abbiamo stipulato questo contratto online, la Polizia Postale ha richiesto l'account e la e-mail al gestore con il quale è stato attivato, dati che a noi, in famiglia, ci risultano sconosciuti, e che al numero verde del gestore risultano già chiusi. A pensare male...Grazie per l'aiuto.

ora come ora dovrà pagare solo il Canone TV. Quando infatti viene attivata la procedura di contratto non richiesto, il gestore deve ripristinare il precedente contratto e non puo' pretendere il pagamento di quanto consumato nel frattempo. Quest'ultima previsione, che deriva dall'art. 66 del codice del consumo, è però oggetto di ricorsi da parte dei fornitori. Nel caso in cui vincessero questi ricorsi, è possibile che le venga richiesto di pagare l'energia consumata. Nel caso invece perdessero i ricorsi, lei non dovrà pagare altro. Per ora, in attesa del giudizio, si limiti a pagare solo il canone TV.

Per le altre denunce, non deve fare niente, esse faranno il loro corso.