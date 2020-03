restrizione coronavirus

Lettera

14 marzo 2020 0:00

Buon giorno, ho un negozio a Firenze di vendita al dettaglio di dischi cd etc. il mio codice ATECO e' 47.19.2 esteso al 47.52.1 posso tenere aperto o no? L'ho chiesto alla CCIA, Vigili e regione toscana ma nessun sa darmi una risposta.

Grazie comunque.

Gabriella



Risposta:

crediamo di no. I nostri riferimenti sono quelli istituzionali: https://salute.aduc.it/coronavirus/comunicato/coronavirus+disposizioni+valide+tutto+territorio_30811.php