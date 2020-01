Lettera

18 gennaio 2020 0:00

Buonasera,io e mia moglie da febbraio 2019 viviamo in un casale in affitto in Toscana.E' da qualche mese che siamo circondati dalla muffa, la camera da letto è un disastro.Abbiamo avvertito il padrone di casa immediatamente, ma non ha ancora provveduto a fare la bonifica perchè il periodo invernale non lo permette.Noi stiamo continuando a pagare l'affitto pattuito, senza però avere una casa sana e completa, in quanto viviamo nelle uniche due stanze che sono state colpite dalla muffa in maniera minore.Il geometra amico del padrone di casa è venuto a fare diversi sopralluoghi e nonostante l'evidenza del malsano creato dal casale stesso (facciate esterne completamente prive di intonaco), sminuisce la cosa dando pure la colpa a noi della muffa nell'armadio!!! Dicendo inoltre che quelli che abitavano il casale prima di noi sono stati 30 anni senza mai lamentersi.Come dobbiamo comportarci?E' possibile astenersi dal pagare l'affito fino al risanamento del tutto?GrazieSalutiMauro, dalla provincia di SIProblema di difficile e non rapida soluzione tecnica, al di là del suo legittimo diritto ad abitare entro locali. salubri. Se il locatore non fosse disponibile ad intervenire opportunamente, si faccia valere con una lettera raccomandata A/R o PEC di messa in mora:intimando almeno la rimozione della muffa al momento più opportuno.Altrimenti lei potrà invocare le condizioni di necessità e urgenza per un immediato rilascio dell'immobile, con risarcimento dei danni.Non è consentito invece sospendere il regolare pagamento dei canoni, finché lei occupa i locali, salvo come compensazione delle spese degli interventi sopra descritti, da lei commissionati e pagati, con l'accordo del locatore.