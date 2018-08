Lettera

2 agosto 2018 0:00

Salve,avevo una prenotazione con Grimaldi Lines per la tratta Livorno-Palermo per il21/07/2018 alle ore 00.15Sfortunatamente, mi sono recata all’imbarco “darsena Toscana” il 21/07/2018 alle ore 20.L’addetta al check in mi ha proposto un cambio data, ma la partenza successiva (il 23/07) per me sarebbe stata troppo tardi dato che dovevo assolutamente essere in Sicilia il 23 luglio; mi sono trovata quindi a dover effettuare una nuova prenotazione da Civitavecchia con un’altra compagnia.Sabato 21 luglio non ero la sola a trovarmi in questa situazione e mi è stato riferito che questa cosa succede con tutte le partenze che vanno oltre la mezzanotte. Mi chiedo se la cosa non possa essere scritta in maniera più chiara sul biglietto e se è possibile avere un rimborso.GrazieSalutiAntonella, dalla provincia di TPnon ce lo dice, ma ci par di capire che lei si sia presentato oltre l'orario limite di imbarco, e che lei lamenta che questo orario non sia scritto in modo sufficientemente chiaro sul documento di viaggio e sul regolamento dell'armatore. In linea generale, le possiamo dire di fare una segnalazione allo sportello del Garante della concorrenza e del mercato: http://www.agcm.it/consumatore/55-tutela-consumatore/contact-center/5616-come-segnalare.html Mentre per il rimborso, si faccia valere con una lettera raccomandata A/R o PEC di messa in mora: