Lettera

1 marzo 2020 0:00

Buonasera, vorremmo contestare verbale in allegato in quanto notificato abbondantemente oltre i 90 gg. In pratica i Vigili urbani di Villapiana avevano provato a notificare entro 90 gg. il verbale ad un indirizzo inesistente, successivamente hanno notificato al nostro indirizzo di residenza. La spiegazione è data dal fatto che quando abbiamo acquistato l'autovettura, il concessionario ha indicato per errore una località errata, Gravina in Puglia invece che Altamura (BA), e hanno tuttavia apposto rettifica scrivendo, "Dico bene Altamura" ma noi non potevamo sapere se al PRA avessero fatto la comunicazione, anzi per noi era scontato. E' fondato il nostro reclamo vedendoci accertare un verbale dopo 6 mesi? La pubblica amministrazione è tenuta a reperire i dati di residenza correttamente dall'Anagrafe?Allego copia verbale sperando in una Vs. replica e consiglio su come procedere, eventualmente facendo ricorso al prefetto.Grazie in anticipo.Giovanni, dalla provincia di BAda quanto ci dice, ci sono gli estremi per un ricorso. Qui il modulo per eventualmente farlo: