28 giugno 2020 0:00

Buongiorno, ho effettuato nei gg. scorsi la prenotazione del traghetto per una vacanza in Sardegna attraverso il sito di Direct Ferries, purtroppo durante la fase di lavorazione c'è stato un errore da parte del sistema che ha calcolato il prezzo per la sistemazione in poltrona come previsto, ma ha assegnato la cabina nel viaggio di ritorno, che oltretutto trattasi di navigazione diurna.Ho segnalato l'errore e, come da mail allegata, mi è stato proposto di modificare o cancellare la prenotazione, che oltretutto NON è stata confermata!Dal momento che il pagamento è avvenuto regolarmente, ho chiesto con una serie di mail, che venisse rimborsato per poter effettuare una nuova prenotazione.Ho fatto anche diversi tentativi telefonici al n. 199 212 270, ma senza esito, anzi, una registrazione dice che è possibile modificare o cancellare la prenotazione dal sito, ma la cosa risulta impossibile!!La mia domanda ora è: come faccio a farmi rimborsare, visto che l'unica opzione è acquistare un altro biglietto con esborso di nuovo pagamento?Grazie per l'attenzione ed in attesa di Vs. gentile riscontro, con l'occasione porgo cordiali salutiSergio, dalla provincia di LCvisto che il problema è stato causato dal sistema e non da un Suo errore, si faccia valere con una lettera raccomandata A/R o PEC di messa in mora, chiedendo l'annullamento del titolo di viaggio di ritorno: