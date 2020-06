Lettera

21 giugno 2020 0:00

Buon giorno, ritengo molto ingiusta la politica di mondoconvenienza. Dopo aver visitato uno dei centri più vicino decido di acquistare una cucina che, a detta dell'operatore era la sola in pronta consegna, viste le mie necessità; bastava che facessi un bonifico e successivamente veniva concordato il giorno della consegna, previsto per la fine di giugno. Oggi mi rispondono che purtroppo non è possibile consegnare nei tempi previsti poichè la disponibilità era terminata nonostante io avessi fatto il bonifico nei tempi dovuti e che devo aspettare il 14/07/2020 per la consegna. Ho ribadito che non erano questi gli accordi presi al momento dell'acquisto altrimenti avrei scelto una cucina diversa se volevo aspettare tutto questo tempo. Chiedo a voi pertanto un modo per richiedere o il rimborso di tutta la somma versata oppure che consegnino nei tempi pattuiti.grazieAntonella (ME)Se il negozio non riconosce legittima la sua richiesta, si faccia valere con una lettera raccomandata A/R o PEC di messa in mora:intimando, in alternativa:1) la risoluzione del contratto, con rimborso immediato di quanto pagato2) la consegna vincolante nella data citata citata, pena la risoluzione contrattuale con rimborso e risarcimento del danno per inadempienza