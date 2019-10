Richiesta trasferimento regione

Lettera

26 ottobre 2019 0:00

Buongiorno,

Mia madre è invalida al 100% con necessità di assistenza continua, è residente presso l’R.S.A. ove è ospitata, sita in Milano, usufruisce già del contributo per il pagamento della retta, da parte del Comune di Milano, al quale versa la pensione e l’indennità di accompagnamento. Io sono l’unico figlio nonché parente in vita, ed essendo in pensione da poco, avrei l’intenzione di trasferirmi da Milano in una località della Toscana, e di conseguenza trasferire anche mia madre in una struttura del posto. Visitando le RSA della zona ove mi vorrei trasferire, mi hanno comunicato che esiste la possibilità di usufruire della retta con quota sociale a carico dell’assistito (quota che è circa il 50% inferiore alla retta da privato), ovvero retta per gli ospiti in regime accreditato, che include tutti i servizi di assistenza ed alberghieri; sempre a detta delle stesse, per ottenere questa agevolazione, non è necessario essere già residente in Toscana, ma si può fare domanda presso la Regione/SSN di residenza ed in seguito chiedere il trasferimento. Vorrei sapere se quanto mi hanno detto è fattibile ed in caso positivo che strada dovrei intraprendere.

A Vostra disposizione per ulteriori informazioni ed eventuale consulto presso Vs. sede, Vi ringrazio anticipatamente e Vi porgo i miei più cordiali saluti

Daniele, dalla provincia di MI



Risposta:

verifichi la normativa regionale della Lombardia e si informi - prima di avanzare istanze - sulla loro disponibilità a pagare la quota fuori regione. Il rischio è che le venga negato e debba poi fare ricorso al Tar per impugnare il diniego.