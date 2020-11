Lettera

Buongiorno,mi sono appena iscritto sul vostro sito e spero di diventare pieno sostenitore/donatore al più presto.Vi scrivo perchè avrei bisogno di supporto relativamente ad una multa che mi è stata notificata dal corpo di Polizia Municipale di Torino. Preciso che attualmente sono domiciliato in Torino, con residenza a Caserta.Fatti:1. In data X mi arriva una multa per violazione codice stradale di circa 50 euro.2. Pago la multa entro 5 giorni per usufruire di uno sconto3. Ricevo, dopo più di 150 giorni, una multa pari a 5 voltel'importo della multa iniziale solo per non aver presentato la patente presso il comando di Polizia (circa 250 euro).NON HO ALCUNA INTENZIONE DI PAGARE QUESTA MULTA PER I SEGUENTI MOTIVI.1. Non ricordo chi fosse alla guida del veicolo2. I termini di legge per la notifica della seconda sanzione sono scaduti.3. L'emergenza Covid mi ha reso lo spostamento Piemonte - Campania quasi impossibile. Motivo per cui venire a conoscenza di informazioni di questo tipo in tempi veloci è stato pressocchè impossibile.Possiedo copia di:1. Primo verbale ricevuto.2. Pagamento del primo verbale.3. Secondo Verbale ricevuto.C'è qualcosa che possiamo fare?Vi ringrazio anticipatamente.Nicola, dalla provincia di CEandiamo per approssimazione vista che quello che ci scrive non è chiaro. Ci par di capire che la seconda multa è perché lei non ha dichiarato chi era alla guida del veicolo quando è stata commessa la prima infrazione (ci sembra strano visto che la prima multa era di circa 70/80 euro... comunque sembra di questo tipo).La multa è prevista dal codice della strada per chi, entro 60 giorni dopo la notifica non comunica i dati del conducente all'autorità che ha emesso il verbale (se non si ricorda chi era alla guida... non è previsto, è una sorta di pecca della legge).I termini di invio della seconda nulta sono entro 90 giorni dopo i 60 giorni da quando lei ha ricevuto il primo verbale.Qui il modulo per eventualmente fare ricorso: