Lettera

24 aprile 2020 0:00

Divenuto cliente Optima a giugno 2019 per voltura contratto relativo immobile da me acquistato e che attualmente è in ristrutturazione e quindi con consumi gas nulli. A partire dal mese di novembre Optima giustificandolo con mancata comunicazione della lettura da parte del gestore del contatore ha cominciato ad addebitare consumi di gas presunti. Il gestore del contatore (Toscana Energia) da me contattato conferma di aver regolarmente comunicato i consumi comunicando che al 13 aprile non ci sono consumi; tra l'altro mi fa presente che il fornitore per la mia utenza è AXPO (con il quale non ho mai avuto nessun contatto) per chiarezza allego tale comunicazione. Nel frattempo, a seguito delle mie sollecitazioni, ricevo una nota di credito da Optima relativa ai consumi pagati e non dovuti, in base alla quale chiedo il rimborso della somma di €201,56. Successivamente ricevo una ulteriore bolletta da Optima di €119,95 dove, nonostante le mie ripetute comunicazioni, continuano ad essere addebitati consumi di gas presunti. Contatto il servizio clienti per chiarire la situazione ed il mio interlocutore con toni bruschi mi intima di > procedere al pagamento in quanto ho presentato la domanda di rimborso. Stufo di subire, con dubbi sulla correttezza del comportamento di Optima io non so assolutamente chi sia AXPO ho tolto la domiciliazione bancaria alla bollette. Non intendo pagare ulteriori addebiti per consumi inesistenti sino a quando il mio credito non venga o rimborsato o vada a compensare le bollette successive. Per chiarezza comunico che la bolletta prevede il pagamento di utenze di luce e gas e gli addebiti della luce ritengo siano corretti. Dal mese di maggio ENI sarà il mio nuovo fornitore di luce e gas (almeno così mi confermato ieri). Sono a chiedere consigli sui comportamenti da seguireGianfelice, dalla provincia di APbasandosi sulla risposta di Toscana Energia può ribadire il suo diritto al rimborso se non pagato e la ragione di non pagare la ulteriore bolletta di 119,00 relativamente ai soli consumi presunti di gas.Pertanto questo cio' che dovrebbe fare, nell'ordine:1. inviare un'intimazione al gestore con raccomandata a/r chiedendo eventualmente anche i danni:2. se alla lettera riceve risposta negativa oppure non riceve risposta alcuna entro 50 giorni, fare un tentativo di conciliazione presso l'Autorita' dell'energia Arera (ex Aeegsi):3. se neanche la conciliazione va a buon fine, si potra' fare causa presso il proprio giudice di pace, anche senza avvocato per importi inferiori a 1.100 Euro: