postoperatorio fuori regione di residenza

Lettera

21 novembre 2019 0:00

mia suocera deve essere operata al femore a breve in Campania, ma non c'è posto in nessun ospedale specializzato in ortopedia geriatrica (ha una forte osteoporosi, è all'ultimo livello prima della dialisi, prende dei farmaci per l'artrite reumatoide deformante) e sta nel corridoio dell'ospedale della Marina da diverso tempo.

Come possiamo fare per avere un posto in un ospedale nel Lazio (è vedova, ha 86 anni, e tutti noi abitiamo in Lazio)?

Seconda domanda:

è chiaro che vista la sua condizione non può fare il post operatorio lontano dalla famiglia: non può ovviamente stare a casa da sola, ma noi non possiamo trasferirci e lasciare scuola/lavoro.

Non ha un'assicurazione privata

Come possiamo fare per avvicinarla a noi?

Marzia, dalla provincia di RM



Risposta:

per l'operazione dovreste fare domanda al SSN del Lazio, sede di residenza della paziente. Nella stessa domanda chiedete di effettuare la terapia post operatoria nella stessa regione in un centro convenzionato.