Multe COVID-19

Lettera

24 maggio 2020 0:00

Ho ricevuto un verbale dai Carabinieri il 17/04/2020 per spostamento in Comune di Regione diversa (da Metaponto prov. MT in Basilicata a Ginosa Marina prov. TA in Puglia) sono praticamente sul confine a 3/4 km. di distanza!! Vorrei inoltrare ricorso al Prefetto di Taranto. Potete darmi conferma del fatto che a causa emergenza CoronaVirus il termine per la presentazione dei ricorsi è stato sospeso fino al 15/05/2020 e quindi solo a partire dal 16 Maggio decorre il termine di 30 giorni entro cui presentarlo? Grazie.

Eustachio, dalla provincia di MT



Risposta:

sì, glielo confermiamo. Qui la procedura: https://www.aduc.it/comunicato/coronavirus+mobilita+individuale+come+fare+ricorso_30942.php