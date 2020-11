Multa via Aeroporto Fiumicino

Lettera

7 novembre 2020 0:00

Buongiorno, ho ricevuto una multa su VIA AEROPORTO FIUMICINO ALT VIA CIMA CRISTALLO.

Notando sulla rete noto che negli anni 2010 ci sono stati diversi ricorsi

https://www.romatoday.it/cronaca/fiumicino-accolti-ricorsi-tar- autovelox.html

Non so se ci sono i termini per aderire e vedersi annullata la multa.

Attendo vostro riscontro.

Nicola (BT)



Risposta:

consideri che è un ricorso di 10 anni fa.... andrebbe verificato se le norme sono rispettate o meno. Per esperienza, anche se non certa nello specifico, dopo una sentenza di un tale tribunale (il massimo per la giustizia amministrativa), è difficile che le amministrazioni non si adeguino.