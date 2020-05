Mancato rimborso vacanza

Lettera

28 maggio 2020 0:00

Buongiorno,

vorrei sapere come procedere a seguito del rifiuto di rimborso per una vacanza annullata a causa del covid19.

La prenotazione per un hotel in Trentino è del 5 marzo, con data di soggiorno il 13 marzo, tutto bloccato dal covi19

In allegato la mail.

Fabio, dalla provincia di FI



Risposta:

trova qui le spiegazioni sulla normativa e su come procedere: https://www.aduc.it/comunicato/coronavirus+rimborso+viaggi+punto+sulla+situazione_31185.php