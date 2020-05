Lockdown Coronavirus - Bollo auto storiche: trascrizione di storicità sul libretto di circolazione.

Lettera

26 maggio 2020 0:00

Spett.le ADUC,

il mio autoveicolo ultraventennale ha ottenuto ad inizio Marzo 2020, dalla ASI, il Certificato di Rilevanza Storica.

Per questa ragione, da quest'anno, avrei diritto allo sconto del 50% sull'importo del bollo auto. Sono costretto tuttavia ad usare il "condizionale" ed è proprio per questo che Vi scrivo.

Il mio bollo auto, infatti, ha scadenza annuale al 30/04. In base alla normativa vigente, al fine di ottenere la riduzione del relativo importo annuo al 50%, occorre necessariamente effettuare anche la trascrizione di storicità sul Libretto di Circolazione, tramite la Motorizzazione Civile, entro e non oltre la suddetta data di scadenza annuale (30/04). Tuttavia, sono stato impossibilitato a procedere a seguito del lockdown imposto per coronavirus, pur avendo da tempo tutta la documentazione pronta (come già detto, il Certificato di Rilevanza Storica emesso da ASI reca data Marzo 2020).

Ad oggi nè la Regione Lazio (mia Regione di appartenenza), nè il Governo si sono espressi su eventuali proroghe dei termini in questione.

(L'unica proroga che fin qui è stata concessa dalla Regione Lazio è un differimento dei termini al 30/06 per il pagamento dei tutti i bolli auto in scadenza da Marzo a Maggio, ma non è attinente al caso in specie.)

Nella peggiore delle ipotesi sarei costretto a pagare per intero il bollo auto ciò recando, oltre alla lesione di un diritto, notevole pregiudizio allo scrivente anche in relazione agli importi (notevoli) da me fin qui sostenuti per il riconoscimento della storicità della mia auto (iscrizione ASI, Certificato di Rilevanza Storica ed iscrizione all'auto-moto club convenzionato ASI) che ho potuto affrontare solo programmandoli in funzione, appunto, della prevista riduzione al 50% dell'importo del bollo.

Ho anche provato a contattare, tramite pec, gli Uffici della Motorizzazione Civile di Roma non ottenendo però alcuna risposta se non, in un caso, contraddittoria e non chiara.

Anche gli stessi Uffici di Pratiche Auto ACI cui mi sono rivolto non hanno ricevuto informazioni, nè aggiornamenti in merito.

Chiedo cortesemente il Vs. prezioso ed utile consiglio per porre in essere il più giusto comportamento al fine di vedere tutelato il mio diritto nel pieno rispetto del dettato normativo, avendo cercato, e cercando tuttora, di fare quanto possibile per ottemperare ai previsti termini di legge.

Cordiali Saluti.

Paolo, dalla provincia di RM



Risposta:

poichè il decreto governativonon contiene tutti i casi specifici, quale il suo, a ns. avviso si applica il principio generale dello slittamento dei termini e l'istituto dell' analogia. Invii per racc.ta a/r la documentazione per la trascrizione di storicità all'ACI/PRA, facendo riferimento anche alla loro non chiara risposta. Indi essendo state prorogate le scadenze di apr.maggio al 30-6-2020, paghi il 50% del suo bollo auto.