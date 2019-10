Diritto di cronaca e Privacy

Lettera

28 ottobre 2019 0:00

Salve, un mio conoscente è stato condannato per un reato penale e sull'articolo di cronaca locale c'è in bella mostra il suo nome e cognome. Ora, la condanna è in primo grado; non c'è l'esigenza di tutelare la privacy (paese piccolo, reato scomodo, deve necessariamente cambiare paese quando uscira')?

Me lo chiedo perchè a volte per gli stessi tipi di reati noto che i giornalisti mettono solo le iniziali o eventualmente non mettono neanche il nome.

Come mai questo trattamento differente?

Buona giornata.

Riccardo, dalla provincia di BR



Risposta:

non sappiamo della scelta del singolo giornalista nel suo caso, ma riportare una sentenza non comporta necessariamente la punteggiatura dei nomi.