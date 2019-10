Lettera

31 ottobre 2019 0:00

Buongiorno,grazie in anticipo per l'aiuto.Mi sono iscritto ad un'autoscuola per prendere la Patente A senza limitazioni. Avendo già la Patente B devo solo effettuare la prova pratica.All'interno del periodo del Foglio Rosa si ha la possibilità di effettuare due prove.La prima prova non è andata bene e sto per effettuare la seconda prova.L'autoscuola mi richiede di pagare 130€ per questa seconda prova. Io rimango basito dicendo che, da che mondo è mondo, ci sono due prove incluse nel foglio rosa. Loro ribadiscono che va pagato.Dubbioso chiamo in motorizzazione che mi conferma che a loro (motorizzazione) non è dovuto nessun altro pagamento per effettuare l'esame (sempre se all'interno del periodo del foglio rosa -condizione nella quale sono).L'autoscuola sta tentando di "truffarmi"? A che pro dovrei pagare per un servizio che non richiede nessuna spesa?Potrei anche capire un 20€ per il "disturbo" di dover prenotare (e sarebbe pure un bel regalo considerando che questo servizio dovrebbe essere già incluso nei costi generali di iscrizione), ma di certo non 130€ come se fosse una re-iscrizione.Nel caso non mi facciano effettuare l'esame (già prenotato) per il mancato pagamento potrei farmi rimborsare tutte le spese?Considerando che - causa loro - avrei perso la possibilità di eseguire l'esame e quindi prendere la patente.Grazie milleAndrea, dalla provincia di COavendo già la documentazione a suo favore (seconda prova compresa nel foglio rosa), non deve pagare alcunchè; se non le danno la possibilità di effettuare la prova, le procureranno un danno che lei potrà specificare e quantificare.Si faccia valere con una lettera raccomandata A/R o PEC di messa in mora: