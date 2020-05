Visita ai figli fuori Regione

5 maggio 2020 0:00

Salve, abito in prov. di Caserta (Campania) e mia figlia abita a Cassino (Lazio) distanza circa 70 km. Posso andarla a trovare? Devo a che portarle vestiti per cambio stagione e generi alimentari. Grazie

Francesco, dalla provincia di CE



Risposta:

ad oggi sono vietati i viaggi tra regioni diverse; le ragioni addotte non sono motivi ammessi di necessità.