Lettera

7 maggio 2019 0:00

Mia madre ha richiesto a Telecom di applicare la riduzione del canone di abbonamento al servizio voce ed internet come invalido al 100% con handicap grave riconosciuto dalla legge 104. Telecom ha accolto la richiesta ed ha applicato la riduzione da ottobre 2017 fino ad aprile 2018 da maggio 2018 hanno abolito lo sconto applicando il canone pieno.Le ripetute richieste di rettifica non hanno avuto seguito ed abbiamo inoltrato ricorso al Corecom Lazio. Dopo il ricorso Telecom ha risposto a mia madre dicendo di non aver mai ricevuto la richiesta di riduzione, inviata copia della ricevuta di ritorno della raccomandata hanno risposto dicendo che la documentazione era incompleta, dopo un anno e mezzo, senza dire cosa mancava. Il ricorso al Corecom è stato chiuso in quanto Telecom non è intervenuta e non si è degnata neppure di rispondere alla convocazione del Corecom. Vorrei sapere come proseguire nella vertenza per il recupero della spesa pagata che ora ammonta a circa 300 Euro nel frattempo è stata disdettato il contratto dal 15/5/2019. Grazie.Roberto, dalla provincia di RMuna volta esperita la conciliazione obbligatoria, non essendo andata a buon fine, può chiedere, sempre al Corecom, la definizione in via amministrativa:oppure fare causa davanti al giudice. Questa la nostra scheda sul Giudice di Pace: http://sosonline.aduc.it/scheda/giudice+pace_15959.php