Lettera

27 marzo 2020 0:00

Gentilissimi,segnalo la mia situazione e rimango in attesa di chiarimenti sulla correttezza o meno del comportamento della compagnia aerea.Sono residente in Toscana e non sono costretto a misure di quarantena se non quelle valide per tutta Italia. Ho un volo prenotato con Swiss Air Milano Malpensa-Zurigo-New York (JFK) con volo di andata il 12/04/2020 e volo di ritorno il 22/04/2020.Non ho ricevuto comunicazione diretta della cancellazione del volo, sul sito della compagnia è però spiegato, nella pagina generale, che fino al 19 aprile sono attive solo alcune tratte, le mie non sono presenti.A questo punto vorrei chiedere il rimborso del biglietto acquistato, mentre sul sito della compagnia è spiegato che il rimborso non è possibile, ma che è offerto gratuitamente - salvo differenza di costo rispetto al biglietto originario - il rebooking in altre date, sino al 31 dicembre 2020.Io non vorrei volare in altre date e chiedo semplicemente il rimborso. E' possibile chiederlo o ha ragione la compagnia aerea?Ringraziando per l'attenzione, cordiali salutiDavide, dalla provincia di PIsiccome il volo è stato annullato dalla compagnia aerea e non da lei, è lei che decide se avere come rimborso denaro o voucher. Qui le spiegazioni del caso: https://salute.aduc.it/coronavirus/comunicato/rimborso+viaggi+coronavirus+chi+paga+consumatore+no_30861.phpNel caso, si faccia valere con una lettera raccomandata A/R o PEC di messa in mora: