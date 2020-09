rimborso per soggiorno

2 settembre 2020 0:00

Buon giorno, a giugno io e la mia famiglia dovevamo andare in puglia per 2 settimane, causa covid, rispettando le regole, ho disdetto il villaggio che mi ha inoltrato un voucher, fortunatamente era solo una caparra, di 450 euro, devono per forza tenere i miei soldi per un anno? se dovessi cambiare meta per le mie prossime vacanze, come faccio a riavere i miei soldi?

qui la situazione e i nostri consigli: https://www.aduc.it/comunicato/viaggi+coronavirus+rimborsi+giudice+italiano+deve_31444.php