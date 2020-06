rimborsi vacanza

7 giugno 2020 0:00

Da gennaio ho prenotato con la mia famiglia una vacanza in Sardegna dal 14 al 24 giugno. Con Volagratis on line ho pagato il volo andata/ritorno Venezia Alghero e con Booking la struttura turistica. Al momento il volo di andata Volotea è cancellato, il volo di ritorno con esayjet sembra ancora attivo nonostante la compagnia abbia dichiarato di riprendere i voli dal 1 luglio. Contattare le compagnie aeree è un dramma per sapere sei voli ci saranno o saranno cancellati. Volagratis mi dice di aspettare ed eventualmente chiedere il rimborso alle compagnie, nonostante sia lei l'intermediaria. A Chi devo chiedere il rimborso? e come chiederlo? Sarà ancora con voucher (una truffa) o verrà modificato con cash in quest'ultimo decreto? L'atra questione riguarda se una compagnia aerea vola e l'atra no. Cosa succede: potrei arrivare in Sardegna ma non poter ritornare, o il contrario. La struttura turistica mi ha informato che tutto è pronto per il mio arrivo. SE non posso arrivare o ripartire è tenuta anche la struttura al rimborso. Potete consigliarmi come devo comportarmi

Grazie

Daniele, dalla provincia di VE



Risposta:

in tutti i casi che lei ha elencato hadiritto al rimborso, purtroppo, stante l'attuale normativa, solo con voucher. Suo interlocutore è Volagratis. Qui la situazione: https://www.aduc.it/comunicato/coronavirus+rimborso+viaggi+punto+sulla+situazione_31185.php