Richiesta di rimborso terapia laser

Lettera

9 giugno 2020 0:00

Buon giorno,

Vi scrivo in quanto volevo chiedere un aiuto per richiedere un rimborso a Veneto Beauty srl di Mestre in quanto avevo acquistato e pagato un pacchetto da 660 euro per 8 sedute di laser terapia il 12 febbraio 2020 ma ho potuto usufruire di una solo di quelle pagate causa chiusura della loro attività per via del coronavirus e non per mio mancato impegno.

Vi allego una delle email già scambiate con la direzione ma alla quale loro rispondono che soldi non me ne restituiscono perché nel contratto da me firmato non viene contemplata la restituzione di denaro. Nello stesso contratto però c’è anche scritto che gli interventi per essere validi avrebbero dovuto seguire una una cadenza, cosa infattibile.

Comunque siccome io adesso vivo in un’altra città per lavoro, non posso piu usufruire del trattamento pagato.

Cosa dovrei fare per essere risarcita?

Grazie in anticipo per il vostro aiuto

Allego il testo di una mia mail precedente inviata a codesta ditta.

Inviata il 21 maggio

Spett.le Veneto Beauty SRL

Oggetto:

Richiesta rimborso per interventi non usufruiti (e successivamente non usufruibili per cambio domicilio e interruzioni) inerenti a scontino n. 004 del 12/02/2020 di euro 660,00,

per cause di forza maggiore ex art. 1463 codice civile (Covid 19)

--------------------

Gentile Veneto Beauty, con la presente faccio seguito alla mia mail del 6 Maggio 2020 con la quale richiedevo il rimborso per le prestazioni non usufruite ne usufruibili ed invio nuovamente questa mail come sollecito.

Al momento della vendita del pacchetto di 8 sedute, che è da specificare avrebbero avuto un significato se eseguite tutte unite e cadenzate in un certo tempo, avevo chiarito che, essendo io lavoratrice stagionale, il trattamento sarebbe dovuto concludersi tassativamente entro metà Maggio e questo era stato confermato dalla parte venditrice. Adesso ormai la stagione lavorativa per me è cominciata in un'altra città e non posso quindi usufruire dei trattamenti residui. La situazione di interruzione già dopo il primo trattamento rende quindi anche il primo trattamento eseguito per nulla efficace.

Richiedo con la presente quindi il rimborso del trattamento di 87,5% della cifra spesa cioè della quota non usufruita ne usufruibile: euro 577,50.

Mi riservo di chiedere il 100 % dell'importo speso, in quanto senza alcun effetto in caso di interruzione del trattamento o nel caso di trattamento a singhiozzo.

Comprendo la difficile situazione causata dal Covid 19 e mi dispiace,nonostante tutto attendo cortese sollecita risposta in merito entro e non oltre 7 giorni dalla presente.

Cordiali saluti

Elisabetta, dalla provincia di VE



Risposta:

ovviamente lei ha diritto ad essere rimborsato, perchè la prestazione non è stata interamente eseguita.