Pagamento doppio del bollo

Lettera

25 luglio 2020 0:00

Spett.le Aduc,nel 2005 ho acquistato una Punto Km. zero intestata a mia moglie da un concessionario Fiat in Puglia dove ho sempre pagato il bollo presso la filiale Aci del mio paese in quanto residente in Puglia. Quest'anno prima della scadenza giugno 2020 mi sono recato in tabaccheria per il pagamento e dalla ricevuta ho riscontrato di aver pagato il bollo con la stessa scadenza 2020, per errore, alla Regione Piemonte.Come posso recuperare dalla Regione Piemonte il bollo pagato

doppio?

In attesa di un consiglio, saluto cordialmente.

G., dalla provincia di BA



Risposta:

trova qui le informazioni del caso: https://www.regione.piemonte.it/web/temi/tributi/tassa-automobilistica-bollo-auto/restituzioni-della-tassa-automobilistica