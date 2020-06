Lettera

7 giugno 2020 0:00

Premesso che vivo in Emilia Romagna ma sono residente in Campania. Nel Luglio 2019 ho acquistato un'auto usata in Emilia Romagna e l'agenzia che si è occupata del passaggio di proprietà, il giorno del ritiro dei documenti, mi ha consigliato di pagare il bollo auto. Ad Aprile 2020 nel pagare il nuovo bollo l'ACI mi fa notare che il precedente è stato versato alla Regione sbagliata (cioè all'Emilia Romagna e non alla Campania dove sono residente). Chiedendo spiegazioni all'agenzia mi rispondono inviandomi un modulo di rettifica scaricato dal sito della regione Campania dove il mio caso non è presente.Recatomi fisicamente in sede e facendo presente che all'atto del pagamento erano in possesso di tutti i miei dati essendosi occupati del passaggio di proprietà, prima mi consigliano in futuro di attendere due settimane dalla data del passaggio per evitare problemi (cosa non suggerita in precedenza e cioè quando ho pagato il bollo presso la loro agenzia) poi mi dicono che la colpa è mia perché non ho controllato nell'immediato, infine alla mia ennesima richiesta di essere quantomeno assistito nella risoluzione del problema mi liquidano con il classico le faremo sapere.Vi chiedo se è giusto che paghi io per un loro errore e come debba comportarmi a distanza di 15 giorni di silenzio da parte loro dalla data dell'incontro.Allego foto email intercorse.Vi ringrazio anticipatamente.Gerardo, dalla provincia di REnon ci sono allegati. Comunque, non sappiamo se l'errore sia loro o suo. Se l'errore non fosse suo, non sarebbe della Regione, ma dell'agenzia che le ha detto di pagare indicandole importo ed ente a cui farlo. Appurato questo, nel caso, dovrebbe rifarsi con questa agenzia.Per il resto solleciti prima in modo informale e, nel caso, si faccia valere con una lettera raccomandata A/R o PEC di messa in mora: