multa coronavirus per visita terreno

Lettera

17 aprile 2020 0:00

Buongiorno,

il giorno 5 aprile sono andato nel mio terreno che dista circa 2 km dalla casa dove sono domiciliato. Nel terreno erano depositati legname da potatura fatta un mese prima e di cui attendo ancora il ritiro da parte della ditta FUSIS che si è incaricata anche della iniziale macinazione. Sono andato nel terreno perchè il terreno fiancheggia un bosco.

Al ritorno mi hanno fermato i carabinieri che malgrado la mia deposizione e il mio invito a visitare il terreno in questione per verificare la veridicità di quanto da me sostenuto mi hanno fatto la multa.

Tra l'altro un giorno prima era uscito un articolo su un quotidiano che annunciava che a causa della questione xylella la regione puglia invita i proprietari dei terreni ad occuparsi dei propri terreni tenendoli in buono stato.

Io sono proprietario con nuda proprietà, mentre mia sorella è la usufruttuaria.

Non intendo pagarla perchè non lo ritengo per nulla giusto.

Come si può fare?

Grazie mille

Federico (LE)



Risposta:

facendo riferimento alle disposizioni specifiche della Regione Puglia, trova qui le indicazioni su come procedere per il ricorso: https://www.aduc.it/comunicato/coronavirus+mobilita+individuale+come+fare+ricorso_30942.php