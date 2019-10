Integrazione rsa asl

Lettera

2 ottobre 2019 0:00

Buon giorno.

Purtroppo abbiamo un problema.... grande!

Mia mamma di 88 anni è invalida con un punteggio uvg 23 non urgente.

La Regione Piemonte, in questo caso, stabilisce che la retta debba essere integrata dell'Asl entro 365 giorni dalla presentazione della richiesta.

È passato un anno ma l'asl ci consiglia di rifare la valutazione perché non hanno soldi per integrare il 50% che compete loro per legge.

Abbiamo inviato una raccomandata con r/r all'asl.

Cosa possiamo fare altrimenti considerato che i risparmi stanno finendo?

La mamma prende una pensione minima e l'accompagnamento.

Grazie!

Anna Maria (TO)



Risposta:

a questo punto le suggeriamo di avvalersi dell'ausilio di un legale esperto e procedere giudizialmente, prima di effettuare una nuova richiesta (che potrebbe in qualche modo avallare le illegittimità dell'operato Asl).

----------------

Ha risposto Claudia Moretti: https://sosonline.aduc.it/info/claudiamoretti.php