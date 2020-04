Lettera

29 aprile 2020 0:00

buongiorno.il dentista mi ha impiantato tre inpianti dentali, come posso verificare se mi sono stati inseriti gli impianti della marca concordata o tipi di impianto di marche più economiche? dove ci si puo' recare per verificarlo?se il dubbio trovasse riscontro, cosa si potrebbe fare?grazie.distinti salutiFranco, dalla provincia di RMsolo un altro dentista potrebbe verificare questa eventuale truffa. Nel caso, perizia di questo professionista, si faccia valere con una lettera raccomandata A/R o PEC di messa in mora: