la devo pagare questa multa?

Lettera

5 maggio 2020 0:00

Vi spiego il mio problema. Io sono parzialmente invalido, sia fisico che mentale (40% fisico, 6% mentale). Litigo, spesso, con mia madre, donna di 73 anni, diverse volte venuti i carabinieri o polizia da gennaio di quest'anno, ultima volta venuti due settimane fa, da quando sono ritornato in sicilia, ero in liguria fino a novembre, ho perso il lavoro al nord, sono in sicilia, in una terra maledetta, per quanto riguarda il lavoro. Il problema qual'è? E, uscendo con l'auto di mia madre il 1 maggio, ho preso, in provincia di palermo, io sto a palermo, attualmente, un verbale. Non ce la facevo più a stare in casa, dovevo uscire, questa volta, però, mi hanno fermato dei carabinieri e mi hanno fatto il verbale, non ne hanno voluto sapere niente di volermi lasciare andare via. Voi cosa mi consigliate, di pagare o non pagare, visto che ho perso il lavoro il 26 novembre del 2019? Vi allego il foglio. se mi dite come vi posso pagare, non avendo nessun mezzo elettronico, banca, conto corrente, il vostro servizio.

Roberto (PA)



Risposta:

le sue motivazioni per un ricorso ci sembrano deboli... se vuole può provare a fare ricorso dimostrando i suoi problemi di invalidità e la necessità di muoversi in seguito alla situazione che si era creata in famiglia. Qui le informazioni del caso: https://www.aduc.it/comunicato/coronavirus+mobilita+individuale+come+fare+ricorso_30942.php