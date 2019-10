Conoscere l’esito delle denunce

Lettera

6 ottobre 2019 0:00

Ho fatto varie denunce per danno erariale, negli ultimi anni, presso la procura regionale campania della corte dei conti.

Come fare per conoscere se in riferimento a tali denunce, debitamente sottoscritte e documentate, la corte dei conti abbia avviato e/o accertato le responsabilità erariali denunciate?

Marcello, dalla provincia di CE



Risposta:

non c'é obbligo ad informarla direttamente. Per cui dovrà chiedere nella specifica cancelleria.