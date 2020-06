Centro odontoiatrico Dentix

Lettera

3 giugno 2020 0:00

Buongiorno!

Sono in cura presso un centro Dentix di Milano (Piazza Piemonte).

Dopo il periodo di forzata inattività dovuta all'emergenza Covid19, e la conseguente sospensione delle mie terapie, ho cercato di contattare i miei referenti per sapere come e quando sarebbero proseguite le cure, ma ho riscontrato che il loro sito web non è più accessibile, una PEC che ho inviata a loro recentemente non è stata accettata dal loro server di posta, il loro numero verde non risponde.

Mi chiedo se disponete di notizie recenti riguardanti le attività dell'Azienda.

In attesa di un Vostro cortese riscontro, invio cordiali saluti.

Mario, dalla provincia di MI



Risposta:

ci spiace, ma non siamo in grado di risponderle. Faccia un visura camerale sì da individaure i responsabili legali, ed assi invii una raccomandata A/R per chiedere contezza della situazione.