Lettera

28 settembre 2019 0:00

Buongiornoa giugno carico la mia card ATM e quella di mia moglie con 3 carnet da 10 biglietti l'una, pensando che le avremmo usate prima dell'aumento del biglietto. Noto adesso che a differenza dei carnet caricati in passato questo hanno la durata di quattri mesi (!!!) gli altri di solito duravano anni (non sono il latte). Vado all'ATM point di Loreto chiedendo se era possibile pagare la differenza e passare ai carnet nuovi visto l'aumento, non volendo perdere i biglietti per la scadenza (in tutto stiamo parlando di 40 euro a tessera, 80 euro totali). Risposta dell'addetto, mi dispiace ma i carnet di carta li possiamo sostituire pagando la differenza, questi invece alla scadenza li perde. Resto senza parole. Che differenza c'e' tra i carnet di carta e quelli su tessera visto che costano uguali? La tessera e' anche ecologica. Vado all'ATM point di piazza Duomo pensando che magari l'addetto di Loreto non sia aggiornato. Invece stessa risposta. E' possibile che devo regalare 80 euro all'ATM? Mi sembra cosi' assurdo! Immagino di non essere l'unico. Mi potere aiutare?Cordiali salutiGianluca, dalla provincia di MIprima dovrebbe controllae il regolamento e poi, nel caso, si faccia valere con una lettera raccomandata A/R o PEC di messa in mora:Faccia anche una segnalazione con richiesta di inervento al diensore civico regionale: http://www.difensoreregionale.lombardia.it/