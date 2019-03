Lettera

13 marzo 2019 0:00

A inizio novembre 2018 mi sono iscritta al sito usenet.nl, al fine di poter scaricare del materiale didattico per l'università. Il sito offriva 30 giorni di prova durante i quali avrei potuto usufruire del loro servizio gratuitamente. Poi avrei potuto cancellarmi. Ho completato la registrazione e "magicamente" il documento che volevo scaricare (introvabile altrove) non era più disponibile. Ho quindi lasciato perdere e non ho mai utilizzato il servizio, non scaricando nulla. Ho tentato invano di cancellare il mio profilo, ma senza esito. Ogni volta non mi permetteva più di accedere al mio profilo. Ne sono prova le numerose di email di reset password nelle quali mi confermavano l'avvenuto reset della password per poi non permettermi di nuovo di accedere al mio profilo per cancellarlo.Il mio profilo è rimasto dunque attivo. Hanno proceduto poi inviandomi diverse email minatorie, in cui richiedevano il pagamento di somme di denaro che andavano aumentando con ogni email. Ho risposto a queste email segnalando il fatto che non avessi mai utilizzato il servizio e che non intendevo pagare perché nonostante le mie richieste di aiuto, non mi avevano assistita nella cancellazione del profilo nei 30 giorni di prova.Ho ricevuto poi anche una busta, tramite posta ordinaria (on raccomandata) proveniente da un'agenzia di riscossione crediti tedesca. Minatoria e minacciosa anche quella. Mi chiedevano, a questo punto, intorno ai 400€.Oggi, in data 12/03/2019, ho ricevuto un'email da parte di recupero.commerciale@gestionerischi.com in cui mi chiedono il pagamento di 118,25€ (un'altra somma di denaro, diversa da tutte le altre richieste fin'ora), per il saldo della "fattura" inviatami da usenet.nlCome posso difendermi da questa situazione?Grazie,Cordiali salutiAlexandra, dalla provincia di TOle sollecitazioni che ha ricevuto non hanno nessun valore legale. Consigliamo di continuare ad ignorarle, finché non le arriva una raccomandata A/R (se arriverà...), alla quale replicherà con lo stesso mezzo in forma di diffida facendo presente ciò che accaduto: